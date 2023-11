Il male non esiste, il film di Hamaguchi Ryusuke arriva nei cinema italiani: ecco quando

Ecco quando potremo vedere nelle sale italiane Il male non esiste, il film diretto dal Premio Oscar Hamaguchi Ryusuke ("Drive My Car").

Arriva in sala mercoledì 6 dicembre sotto il doppio segno della Tucker Film e della Teodora Film Il male non esiste (Evil Does Not Exist) di Hamaguchi Ryusuke! Vincitore a Venezia del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria e osannato dalla critica di tutto il mondo, il film è il nuovo attesissimo progetto del regista premio Oscar per Drive My Car.

Aku wa Sonzai Shinai: un'immagine del film

Nel villaggio di Mizubiki, vicino a Tokyo, un'azienda senza scrupoli vuole costruire un campeggio di lusso (glamping) rischiando di rompere l'equilibrio ecologico del luogo. Tra gli abitanti che si oppongono al progetto ci sono un padre single, Takumi, e sua figlia Hana, custodi di una vita ancora in perfetta armonia con la natura. La loro resistenza dovrà però affrontare una situazione inaspettata, che cambierà per sempre il destino di tutti.

Anche grazie alle musiche evocative di Ishibashi Eiko, Hamaguchi esplora con maestria un tema di grande attualità, trasformandolo in un'appassionante parabola universale. Un'opera potente e misteriosa, una riflessione spiazzante e acuminata sugli equilibri e i disequilibri di cui si nutre il rapporto tra l'uomo e la natura. Da un lato, dunque, il ritmo della terra, dell'aria, dell'acqua e delle foreste, dall'altro, come in un gioco di specchi, il ritmo delle musiche di Eiko Ishibashi, punto d'innesco del lavoro di Hamaguchi.

Aku wa Sonzai Shinai: una foto del film

È la natura, con i suoi cicli e le sue leggi, a disegnare la vita nel piccolo villaggio montano. Il tempo sembra fermo, il passato e il presente sembrano separati soltanto da una linea di confine sottile. La comunità di Mizubiki, di cui fanno parte Takumi e la figlia Hana, sta bene così: dentro una quotidianità mite e modesta che ha ereditato dalla generazione precedente e che tramanderà alla generazione successiva. "Per me, prima di girare Il male non esiste, la natura era rappresentata solo dai parchi urbani - racconta Hamaguchi - e non andavo oltre. Appena ho cominciato a lavorare sul progetto del film, però, ho avvertito immediatamente la sensazione che la natura ci può guarire...".