Il mago di Oz, su Netflix in streaming da oggi!

Il mago di Oz arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo il grande classico del 1939 con Judy Garland nei panni della sempreverde Dorothy!

Adattamento di un racconto per bambini sul viaggio oltre l'arcobaleno di una ragazza del Kansas, Il Mago di Oz è diretto da Victor Fleming (che in quello stesso anno firma anche la regia di Via col vento), il film ha ricevuto cinque candidature agli Oscar - tra cui Miglior Film - e si è aggiudicato due premi Oscar: Miglior Canzone (Over the Rainbow) e Miglior Colonna Sonora Originale, oltre a un premio speciale per l'eccezionale prestazione della giovanissima Judy Garland nel ruolo di Dorothy.

La piccola Dorothy, fuggendo per salvare il suo cagnolino Toto, viene sorpresa da un tornado che la porta nel magico mondo di Oz. Per tornare a casa nel Kansas, dovrà chiedere aiuto al potente mago che abita nella città di Smeraldo...

Il mago di Oz è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.