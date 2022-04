Il Mago di Oz, il costume di Judy Garland ritrovato 50 anni dopo in una scatola di scarpe

Un costume indossato da Judy Garland durante le riprese de Il Mago di Oz è stato ritrovato a Washington D.C. L'oggetto di scena è attualmente in mostra e sarà messo presto all'asta.

Il costume indossato da Judy Garland ne Il mago di Oz farebbe gola a qualsiasi collezionista. Il fatto che i colori sgargianti dell'oggetto di scena simboleggino non soltanto un film fondamentale per la Hollywood classica ma anche una cavalcata tecnologica verso il futuro stuzzica le fantasie dei collezionisti più ricchi.

Il New York Times ha riferito che un secondo abito indossato dalla Garland è stato recentemente portato alla luce alla Catholic University of America di Washington, D.C. Nel 1973, l'abito era stato affidato a Padre Gilbert Hartke, un sacerdote che era responsabile del dipartimento teatrale della scuola, ma andò perduto e non se ne seppe nulla per diversi decenni. Infine, il vestito è stato ritrovato all'interno di una scatola di scarpe che si trovava in una borsa sopra una cassetta della posta della facoltà. La scuola si è immediatamente messa all'opera con lo Smithsonian per verificarne l'autenticità.

Jacqueline Leary-Warsaw, la preside della scuola di musica, teatro e arte, è entusiasta del ritrovamento dell'iconico oggetto di scena e ha dichiarato: "Amiamo il vestito, ma non è mai stato esposto o condiviso ampiamente negli ultimi 50 anni e speriamo che ora lo sia. Forse, questo ritrovamento ispirerà altri che ne verranno a conoscenza a controllare i propri armadi e uffici per eventuali tesori nascosti".

L'abito è attualmente in mostra alla casa d'aste Bonhams di New York, dove i cinefili possono ammirarlo fino al 29 aprile. Dopo, sarà trasferito a Los Angeles e venduto all'asta "Bonhams Classic Hollywood: Film and Television" il 24 maggio.

Ci sono molti precedenti di ricchi cinefili che hanno pagato fior di dollari per i costumi de Il Mago di Oz. L'altra copia conosciuta del vestito blu e bianco della Garland è stata messa all'asta per 480.000 dollari nel 2012, poi rivenduta per 1,6 milioni di dollari nel 2015, un anno dopo che il costume del Leone Codardo indossato da Bert Lahr è stato venduto per oltre 3 milioni di dollari. Questa volta, il denaro andrà a una buona causa, in quanto l'università prevede di utilizzare gli 1,2 milioni di dollari che si aspetta di guadagnare dalla vendita per finanziare un nuovo programma cinematografico.