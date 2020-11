Il Macellaio: il film erotico con Alba Parietti stasera su Cine34

Stasera su Cine34, in seconda serata alle 23:00, va in onda Il macellaio, il dramma erotico diretto nel 1998 da Aurelio Grimaldi, con protagonista Alba Parietti.

Alba Parietti e Miki Manojlovic ne Il macellaio

Alina (Alba Parietti) è una donna brillante e piena di iniziativa che dirige a Palermo un'avviata galleria d'arte. Il marito Daniele (Lorenzo Majnoni), affermato direttore d'orchestra, colto e intelligente, non è una presenza fissa. La coppia non può avere figli ed è in attesa di poter adottare un bambino.

Nella vita di Alina, quando le viene diagnosticata una forma di anemia, entra un macellaio, da cui ogni giorno le deve acquistare almeno 200 grammi di carne rossa. Bruno (Miki Manojlovic) è sempre scherzoso e prodigo di allusioni erotiche che suscitano in lei una certa inspiegabile attrazione...

Liberamente tratto dal romanzo Le Boucher di Alina Reyes, il film doveva chiamarsi Tenera è la carne e doveva essere diretto da Tinto Brass. Dopo un primo tentativo fallito nel 1992, il re del cinema erotico italiano dovette rinunciare anche alla seconda possibilità per forti dissidi con colei che era già stata scelta come protagonista, Alba Parietti.

Purtroppo la rielaborazione della storia ad opera di Aurelio Grimaldi non piacque per niente nè al pubblico nè alla critica.