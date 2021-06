Il Grande Salto, su Prime Video in streaming da oggi

Il Grande Salto, film diretto da Giorgio Tirabassi, arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 13 giugno 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il Grande Salto, film diretto da Giorgio Tirabassi con un cast tutto italiano da urlo, arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 13 giugno 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La sinossi ufficiale distribuita da Medusa racconta: "I quarantenni Rufetto e Nello sono due rapinatori maldestri che, dopo aver scontato quattro anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere della periferia romana. I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocri. Riprendere in mano l'attività e soprattutto portarla a buon fine, però, non è per niente facile: si convincono, così, che il destino non sia dalla loro parte...".

Il grande salto: Marco Giallini in una scena del film

Seguiamo la storia di due criminali da quattro soldi, due mezze tacche, già oltre i quarant'anni che hanno appena finito di scontare una pena detentiva di quattro anni. Non hanno mai fatto dei grandi colpi, non hanno mai raggiunto una ricchezza finanziaria, anzi vivono appena oltre la soglia della povertà. Nello e Rufetto, questi i loro nomi, appena usciti di galera si convincono che è arrivato il momento di dare una svolta alla loro vita - e alla loro carriera di ladri pezzenti - e di fare il "grande salto" appunto, perchè è l'ultima occasione che hanno per poter realizzare i loro sogni e smetterla di arrabattarsi e accontentarsi di tirare a campare. Ma riusciranno veramente a fare il grande salto di qualità?

Nel cast del film troviamo Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Lillo, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Paola Tiziana Cruciani e molti altri ancora. Il grande salto è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.

