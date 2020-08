Il grande passo, clip esclusiva del film con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi

Il grande passo, il film del quale potete vedere una video clip in esclusiva, è la favola lunare di Antonio Padovan con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi in uscita nelle sale cinematografiche dal 20 agosto grazie a Tucker Film e Parthenos.

La video clip che vi presentiamo in esclusiva ci permette di conoscere Mario, uno dei due protagonisti del film. L'uomo entra in un bar del paese e i locali lo riconoscono subito: è il fratello del "Luna storta".

Il grande passo, opera seconda di Antonio Padovan (Finché c'è Prosecco c'è speranza), per la quale Giuseppe Battiston e Stefano Fresi hanno vinto il Torino Film Festival come Migliori Attori, è la storia di Dario e Mario Cavalieri, due fratelli tanto simili fisicamente quanto differenti caratterialmente, che si ritroveranno soli di fronte a un'impresa impossibile: andare sulla Luna. Dario (Battiston) da quando a sei anni ha visto in diretta le immagini del primo sbarco dell'uomo sulla Luna, non ha mai smesso di volerci andare. Mario (Fresi) gestisce con la madre un negozio di ferramenta a Roma, fino al giorno in cui la sua sonnolenta esistenza viene sconvolta dallo squillo del telefono. Suo fratello Dario ha causato un incendio ed è finito in prigione. Mario è l'unico parente che può occuparsi di quel fratello che ha visto una sola volta in vita sua.

Oltre ai due protagonisti, nel cast del film troviamo anche Roberto Citran, Camilla Filippi, Vitaliano Trevisan, Teco Celio e con la partecipazione straordinaria di Flavio Bucci, recentemente scomparso. Soggetto e sceneggiatura sono di Antonio Padovan e Marco Pettenello, le musiche di Pino Donaggio, il montaggio di Paolo Cottignola, la fotografia è di Duccio Cimetti, la scenografia è di Gaspare De Pascali e Mattia Lorusso e i costumi di Andrea Cavallletto.

"Raccontando questa storia - commenta Padovan - ho voluto rendere omaggio a due mondi del cinema che amo e che vivono dentro di me. Quello americano, un po' infantile e sentimentalista, con cui sono cresciuto da bambino: il cinema di sognatori come Steven Spielberg. E quello silenzioso e sincero, il cinema della mia terra, creato da artigiani come Carlo Mazzacurati. Questi due mondi s'incontrano e si scontrano in una storia che parla del sogno di andare sulla luna, e di due fratelli che imparano a conoscersi".

20 luglio 1969: il giorno in cui un sogno impossibile, conquistare la luna, è diventato realtà. 20 luglio 2020: il giorno in cui quello stesso sogno, a distanza di mezzo secolo, diventerà un'icona di ripartenza... Comincia qui, da un gioco di simmetrie poetiche e simboliche, la scommessa che i produttori e i distributori hanno deciso di fare su Il grande passo del regista Antonio Padovan: un tour di anteprime estive nelle arene, iniziando da Bergamo, per contribuire (appunto) alla ripartenza del box office italiano. Dal 20 agosto, la commedia lunare con Battiston e Fresi - distribuita da Tucker Film e Parthenos - raggiungerà le sale cinematografiche italiane. Se tre mesi di buio hanno interrotto il volo del nostro cinema, rendendo urgente e tassativo il suo trasferimento online, ecco dunque approdare in sala una sorridente favola moderna che sulla speranza del volo ha costruito la propria necessità narrativa. Uscire "fisicamente" in sala, d'altronde, è stato fin da subito un obiettivo da raggiungere e perseguire con determinazione, per amore del pubblico e del grande schermo. Questa storia dolceamara di razzi e di allunaggi verrà lanciata da un campo-base fortemente bisognoso di un volo e di un allunaggio: la città di Bergamo. L'appuntamento, organizzato da SAS e Conca Verde con Tucker Film, è fissato alle 21.30 al Cinema all'aperto Arena Santa Lucia. Ospiti speciali: il regista Antonio Padovan, il protagonista Giuseppe Battiston e la produttrice Betta Olmi. Prodotto da Ipotesi Cinema e Stemal Entertainment con Rai Cinema.