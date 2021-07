Il Grande Gatsby: Leonardo DiCaprio sul protagonista, le donne e la moda

Leonardo DiCaprio, durante un intervista del Daily Mirror, ha parlato estensivamente de Il Grande Gatsby, un film del 2013 diretto da Baz Luhrmann e tratto dal romanzo omonimo di Francis Scott Fitzgerald; l'attore, in seguito, ha detto la sua a proposito del protagonista del libro, fornendo al giornalista anche una sua opinione sulle donne e sulla moda.

Tobey Maguire e Leonardo DiCaprio in una scena di The Great Gatsby

A proposito del protagonista, Leonardo ha dichiarato: "Ricordo di aver letto il libro al liceo e di aver sempre pensato a Gatsby come a un uomo forte, stoico, soave e misterioso che aveva tutto sotto controllo. Ma quando l'ho letto da adulto ho capito che è un uomo vuoto, è il guscio di una persona che cerca di trovare il significato della vita, è una persona che non è in contatto con la realtà. La sua condizione è una grande tragedia e anche la storia in generale è una grande tragedia."

"Come faccio a conquistare le donne? Cerco soltanto di essere me stesso." Ha continuato l'attore. "Penso che le donne debbano sentirsi a proprio agio con te: il segreto è questo. Ci sono molte teorie che tentano di spiegare agli uomini come conquistare le donne e molte di queste teorie, a mio parere, sono profondamente sbagliate."

una sensuale immagini di Leonardo DiCaprio e Carey Mulligan in The Great Gatsby

Alla domanda: "Gatsby sembra essere stato una specie di icona della moda ai suoi tempi. Cosa significa per te la moda?" Leonardo DiCaprio ha risposto: "Ho pochissimo senso della moda e, a dire la verità, ci penso poco. Quando mi vesto penso solo alla comodità. La maggior parte dei miei vestiti sono neri, grigi e blu scuri... non indosso molti colori. Ma mi piacciono le giacche, ne sono quasi ossessionato."