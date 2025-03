Il Grande Fratello stasera non va in onda: Canale 5 sostituisce il reality con un film Premio Oscar

Brutta sorpresa per gli appassionati del Grande Fratello: questa sera, giovedì 20 marzo, il reality show non andrà in onda. Mediaset ha deciso di sospendere il consueto doppio appuntamento settimanale ma probabilmente i concorrenti nella Casa non sono stati ancora avvisati. La scelta sembra dettata anche dalla volontà di evitare la concorrenza con la partita della Nazionale, trasmessa su Rai 1. Al posto del Grande Fratello, su Canale 5 verrà mandato in onda Titanic, il celebre film premio Oscar.

Grande Fratello verso la finale: le ultime puntate in programma

Il reality condotto da Alfonso Signorini, in onda dallo scorso settembre, si avvia ormai alla conclusione. Restano solo due puntate prima della finale: lunedì 24 marzo si terrà la semifinale, in cui verranno decretati gli ultimi finalisti di questa edizione. Lunedì 31 marzo, invece, la Casa più spiata d'Italia spegnerà definitivamente le luci e verrà annunciato il vincitore. Secondo le previsioni, la favorita sembra essere Zeudi Di Palma.

Concorrenti in gara: chi è ancora nella Casa e i finalisti

Attualmente, in gioco ci sono nove gieffini:

Chiara Cainelli

Helena Prestes

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Lorenzo Spolverato

Luca 'Giglio' Giglioli

Mariavittoria Minghetti

Shaila Gatta

Zeudi Di Palma

Stefania Orlando fuori dalla casa continua a battibeccare con Beatrice Luzzi

Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma sono già in finale grazie al televoto delle ultime settimane, mentre uno tra Giglio, Helena e Chiara verrà eliminato nel quarantunesimo appuntamento con il programma che andrà in onda lunedì 24 marzo. Nessuno di loro ha il biglietto di ritorno, quindi la sua eliminazione sarà definitiva.

Nelle ultime ore nella Casa ci sono state importanti novità: Lorenzo e Shaila hanno fatto pace grazie alla mediazione di Giglio. L'ex velina ha attaccato Chiara e Zeudi per averle dato cattivi consigli allontanandola da Spolverato. Fuori dalla Casa continuano le polemiche tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando, destinate ad un nuovo faccia a faccia negli studi del Grande Fratello