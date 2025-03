Grande Fratello, Lorenzo e Shaila fanno pace tra lacrime e baci disperati: "Non ho mai amato nessuno così"

Avevamo creduto all'addio tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta? Ebbene, avevamo fatto male. Ieri sera al Grande Fratello è andata in scena la rappacificazione della coppia, condita da baci disperati e lacrime di pentimento. Nonostante tutto quello che lei ha detto di lui, dunque, "l'amore" sembra aver trionfato.

Non è ancora finita per gli Shailenzo: "L'odio è una forma d'amore"

Il bacio della pace tra Lorenzo e Shaila

Dopo aver paralto col fidato Giglio, Lorenzo ha trovato il coraggio di parlare a Shaila, dopo le liti e le brutte parole che si erano scambiati lunedì, prima, durante e dopo la puntata. L'ex velina ha capitolato: "Mi dispiace di tutto quello che ci siamo combinati. Ti chiedo scusa". Scoppiati entrambi in lacrime, i due si sono abbracciati e hanno poi regalato alle telecamere la consueta dose di baci appassionati.

Tra singhiozzi e abbracci, Shaila ha confessato di avere ancora dei timori rispetto alla loro relazione, tuttavia: "Mi sono innamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti, ti amo, l'odio è una forma d'amore. Siamo due irrisolti che si sono incontrati e si sono innamorati. Mi sono innamorata di una potenzialità e io in te vedo un grande potenziale. Uno dei momenti più belli che ricordo è quando abbiamo fatto quattro mesi insieme e abbiamo pianto insieme. Ma ho paura di fare l'amore con te".

Tenendosi stretti, ballando sulle note di All of me di John Legend, Lorenzo si è lasciato andare a una dichiarazione importante: "Sei la persona più preziosa di questo percorso. Penso di aver imparato tanto da te, anche un po' di leggerezza in più, a chiedere aiuto. Ti ricordi quando mi hai chiesto 'perché ci siamo incontrati?'. Ci siamo incontrati per crescere insieme. Non ho mai amato nessuno come amo te".

Il pentimento di Shaila Gatta

"Viviamoci il presente" ha chiosato l'ex velina, con un pensiero evidentemente già rivolto al fatto che, tra meno di due settimane, quando il Grande Fratello avrà spento le luci su questa 18ma edizione, dovranno evidentemente capire cosa ne sarà fuori degli Shailenzo.

Intanto, però, proprio la ballerina non ha potuto trattenere un moto di pentimento, per essere stata troppo insicura in molti casi, ma anche, sottinteso, per aver dato forse troppo ascolto alle persone sbagliate: "Ce l'ho con me perché non mi sono fatta del bene e soprattutto non ho fatto del bene alla persona che ho al mio fianco" ha dichiarato Shaila.