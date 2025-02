Il Grande Fratello crolla contro la terza serata di Sanremo 2025: gli ascolti di giovedì 13 febbraio

Anche la terza serata della 75 edizione del Festival di Sanremo ha registrato ascolti ottimi, stracciando il Grande Fratello. La serata che ha visto l'intervento dei Duran Duran, presenti in veste di super ospiti internazionali 40 anni dopo la prima apparizione, e la presenza di Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa a fianco di Carlo Conti, ha registrato 10,7 milioni di spettatori di media e 59,8% di share in Total Audience, confermando il successo di questa edizione.

Nello specifico, il segmento Sanremo Start dalle 20:43 alle 21:19 ha ottenuto 12,649 milioni con il 52,1% di share, la prima parte (21:24 - 23:30) ha raggiunto 13,360 milioni e il 59,82% e la seconda parte (23:35 - 1:11) ha conquistato 6.484 milioni e 59,21% di share.

Carlo Conti vince il confronto con Amadeus, visto che la terza serata dell'anno scorso aveva registrato registrò 10 milioni di spettatori con il 60.1% di share. Stracciato la puntata inedita del Grande Fratello trasmessa da Canale5, seguita da solo 1.230.000 spettatori con il 7.65% di share.

E stasera tocca ai duetti. Fa discutere da giorni l'attesa esibizione di Fedez con Marco Masini sulle note di Bella stronza, che molti immaginano dedicata all'ex moglie del rapper, Chiara Ferragni. Ma non mancherà di vivacizzare la serata anche il duetto di Lucio Corsi con Topo Gigio.

Achille Lauro con Elodie - Tributo a Roma (mix di A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè)

Giorgia con Annalisa - Skyfall (Adele)

Tony Effe con Noemi - Tutto il resto è noia (Franco Califano)

Bresh con Cristiano De André - Crêuza de mä (Fabrizio De André)

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia - L'anno che verrà (Lucio Dalla)

Clara con Il Volo - The sound of silence (Simon and Garfunkel)

Coma_Cose con Johnson Righeira - L'estate sta finendo (Righeira)

Fedez con Marco Masini - Bella stronza (Marco Masini)

Francesca Michielin con Rkomi - La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)

Francesco Gabbani con Tricarico - Io sono Francesco (Tricarico)

Gaia con Toquinho - La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni)

Irama con Arisa - Say something (A Great Big World con Christina Aguilera)

Joan Thiele con Frah Quintale - Che cosa c'è (Gino Paoli)

Lucio Corsi con Topo Gigio - Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

Marcella Bella con The Violin Twins - L'emozione non ha voce (Adriano Celentano)

Massimo Ranieri con i Neri per caso - Quando (Pino Daniele)

Modà con Francesco Renga - Angelo (Francesco Renga)

Olly con Goran Bregovic and Wedding and Funeral Band - Il pescatore (Fabrizio De André)

Rocco Hunt con Clementino - Yes, I Know My Way (Pino Daniele)

Rose Villain con Chiello - Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti)

Sarah Toscano con Ofenbach - Overdrive (Ofenbach)

Serena Brancale con Alessandra Amoroso - If I Ain't Got You (Alicia Keys)

Shablo con Guè, Joshua, Tormento e Neffa - Aspettando il sole (Neffa)

Simone Cristicchi con Amara - La cura (Franco Battiato)

The Kolors con Sal Da Vinci - Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)