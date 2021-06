Il Gobbo di Notre Dame: i creatori svelano i dettagli eliminati per farlo diventare un "film per tutti"

Per poter diventare un film adatto a tutti, Il Gobbo di Notre Dame di Disney ha dovuto subire dei cambiamenti all'audio, come hanno svelato i creatori.

I membri del team creativo del film hanno spiegato come hanno modificato alcuni dettagli de Il Gobbo di Notre Dame per far sì che fosse classificato come Rated G, ovvero adatto a tutti.

Quasimodo in una scena del film

Il gobbo di Notre Dame è, forse, uno dei film più adulti della Disney vista la storia raccontata e alcune scene lussuriose inserite nella sceneggiatura. In un'intervista con il New York Times, i creatori, scrittori, co-registi e produttori del film hanno ricordato come hanno fatto a classificarsi Rated G, nonostante alcuni dettagli poco consoni alla classificazione:

"Non avremmo mai pensato di farla franca con il termine 'inferno'."

In un articolo pubblicato lunedì per il 25° anniversario del film Disney del 1996, lo scrittore Tab Murphy ha descritto l'intero film, basato sul romanzo gotico francese del 1831 di Victor Hugo, come "il Rated G più classificato come R che voi abbiate mai visto". Effettivamente, sono molte le scene nel film in cui si fa riferimento alla lussuria e al peccato, come quando Frollo annusa vogliosamente i capelli di Esmeralda. In quella scena, ad esempio, è stato abbassato il volume del doppiaggio del crudele giudice e aumentato il rumore del vestito di lei, facendo sì che la parola 'peccato' non si senta chiaramente.

Anche durante la scena in cui Claude Frollo canta "Luci del Paradiso/Fiamme dell'Inferno" ed è attorniato da figure inquietanti con cappuccio rosso, la sua voce è stata abbassata per un attimo per non far sentire la parola "peccato", che a quanto pare avrebbe portato numerosi problemi.

Lo scrittore Tab Murphy afferma che i dirigenti della Walt Disney Co. dell'epoca, Roy E. Disney e Michael Eisner, adottarono un approccio disinteressato in merito a questo problema: "Non mi è mai stato detto di stare lontano da questo o quello o 'non puoi farlo'"