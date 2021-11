Il Gladiatore: Russell Crowe torna a Forte Ricasoli a Malta, set del film di Ridley Scott (FOTO)

Russell Crowe ha mostrato i muscoli e ha posato per alcune foto, tenendo le braccia aperte come in una scena de Il gladiatore, presso Forte Ricasoli, a Malta, location dove Ridley Scott ha girato una parte del suo leggendario film del 2000.

L'attore australiano, 57 anni, si è goduto un giro in bicicletta nell'isola del mediterraneo quando, tutt'a un tratto, si è ritrovato nel luogo che il regista britannico utilizzò per le riprese del film al fine di ricostruire una delle versioni cinematografiche più celebri dell'Antica Roma.

"Forte Ricasoli alle 15:30? Ci vediamo lì." Russell ha scelto Twitter per rivelare ai suoi milioni di fan che avrebbe nuovamente visitato il forte; la star ha anche postato una foto in cui, nonostante l'abbigliamento sportivo, ha ricreato un'iconica sequenza della pellicola.

Lo scorso anno Russell Crowe, durante un'intervista di Jimmy Fallon, ha definito la realizzazione de Il gladiatore come "un'esperienza unica", in parte anche perché, secondo l'attore, "la sceneggiatura iniziale che avevamo era pessima. Era veramente brutta, abbiamo riscritto gran parte del film man mano che andavamo avanti con le riprese."