Il Gladiatore: Ridley Scott al lavoro sul sequel!

Il Gladiatore avrà un sequel realizzato dal regista Ridley Scott e scritto dallo sceneggiatore Peter Craig, recentemente già autore di Top Gun: Maverick.

Il lungometraggio originale è arrivato nei cinema di tutto il mondo nel 2000 e aveva come protagonista l'attore Russell Crowe nel ruolo del generale romano Massimo, tradito da Commodo, il figlio dell'imperatore Marco Aurelio, e accusato ingiustamente. L'uomo diventava uno schiavo e si ritrovava a combattere come gladiatore pur di riconquistare la propria libertà e vendicare la morte della propria famiglia.

Il sequel de Il gladiatore avrà come protagonista Lucio, il figlio di Massimo, e mostrerà quanto accaduto a Roma dopo la morte di Commodo.

Il lungometraggio sarà prodotto e distribuito da Paramount Pictures e co-finanziato dalla Universal, già nel team del primo capitolo della storia. A proposito del film, che la scorsa estate è stato celebrato con un evento al Circo Massimo (alla presenza del protagonista), Crowe dichiarò che non riusciva a spiegarsi gli Oscar ricevuti da Il Gladiatore e aggiunse: "Io e Ridley ogni tanto ci ritroviamo per bere qualcosa e pensiamo che ci è andata proprio bene, tanto che abbiamo portato a casa l'Oscar come miglior film. Incredibile."

Scott, recentemente, ha portato nelle sale il film Tutti i soldi del mondo, in cui si raccontava la storia del rapimento di J. Paul Getty.