Il Gladiatore, Luca Ward ricorda Glauco Onorato: "Una delle battute più belle del film è sua"

A proposito de Il Gladiatore, Luca Ward ha parlato di una frase pronunciata da Glauco Onorato come dell'esempio perfetto per un doppiaggio 'immortale'.

Come conquistare l'immortalità, secondo Luca Ward: il doppiatore ha rivelato che, secondo lui, una tra le frasi più belle de Il Gladiatore è quella pronunciata dal personaggio doppiato da Glauco Onorato.

Ne Il gladiatore, il celebre Glauco Onorato ha doppiato il personaggio interpretato da Oliver Reed, ovvero l'ex gladiatore Proximo. Secondo Luca Ward è proprio di Proximo una tra le frasi più belle del film nel quale lui ha prestato invece la voce al protagonista del film, Russell Crowe.

"Quando mi chiedono di insegnare ai ragazzi come doppiare, io cito spesso una frase recitata da Glauco Onorato", ha confessato Ward durante la diretta nei canali Twitch di Ultrapop Festival. "C'è una scena, ne Il Gladiatore, in cui il suo personaggio, Proximo, dice: "Conquista la folla e conquisterai la libertà." Ecco, sono sicuro che questa frase Glauco la diceva a sé stesso. Per questo motivo è così emozionante, perché è piena di vita ed è la vita che fa la differenza sempre tra il grande doppiaggio di un professionista e un doppiaggio mediocre."

"Quella battuta Glauco l'ha ripetuta dieci volte", ha continuato Ward. "Poi ha voluto sentire tutte le registrazioni. E quando le ha sentite, si è girato verso di me e mi fa: "A me ha emozionato l'ottava... a te?" Io gli ho risposto: "a me tutte". "Allora montiamole tutte". Quella battuta mi emoziona sempre tantissimo. Glauco non c'è più purtroppo e non posso più dirglielo, ma ogni volta che la sento, sento la magnificenza, al punto che dico ai ragazzi che vogliono fare i doppiatori: "Andatevi a sentire quei doppiaggi lì. Il trucco è quello. Solo così diventerete immortali"."

Se volete recuperare la replica della diretta, potete trovarla sul canale YouTube di UltraPop!