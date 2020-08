Il Gladiatore 2: Russell Crowe e "l'annuncio che stavate aspettando" (VIDEO)

Attraverso un video annuncio condiviso sui social, poi rivelatosi uno spot promozionale per il suo nuovo film, Il giorno sbagliato, Russell Crowe ha preso in giro i suoi fan che sognano da tempo che venga realizzato Il Gladiatore 2.

Nelle scorse ore, sul profilo Instagram di Russell Crowe è apparso un video che, almeno con i suoi attimi iniziali, aveva scatenato l'entusiasmo di tutti coloro che ormai da vent'anni sognano il ritorno dell'attore nel ruolo di Massimo Decimo Meridio che gli ha permesso di vincere l'Oscar come miglior interprete maschile.

Anche la didascalia che accompagna il post non ha fatto altro che stuzzicare la curiosità dei followers di Russell Crowe che infatti leggevano: "Questo è l'annuncio che stavate aspettando? Il Gladiatore 2". L'entusiasmo, però, è durato poco poiché il post in questione si è presto rivelato un modo per trollare gli utenti di Instagram e promuovere semplicemente il nuovo film che vede protagonista l'interprete de Un'ottima annata - A Good Year.

A partire dal 24 settembre, infatti, arriverà nelle sale Il giorno sbagliato, thriller che impegnerà Russell Crowe in un ruolo a dir poco inquietante. Sarà infatti un uomo, Tom Cooper, ormai sul punto di esplodere a causa di una vita che lo fa sentire insofferente ed invisibile agli occhi degli altri. Quando una sconosciuta (Caren Pistorius) inizierà ad inveire contro di lui mentre sono fermi ad un semaforo, l'uomo prenderà di mira la donna per dare sfogo a tutta la sua voglia di farla finita dopo aver lasciato un "ultimo segno nel mondo".

Nella prima parte del video Instagram, dopo aver tenuto in mano l'elmo da gladiatore e citato il celebre incipit "Mi chiamo...", l'attore inizia infatti un monologo che riprende l'inquietudine del suo personaggio de Il giorno sbagliato, salvo poi tornare improvvisamente in sé e cambiare tono, sdrammatizzando e finendo anche per ridere di se stesso per questo simpatico siparietto.

Per quanto riguarda un ipotetico sequel de Il gladiatore, in molti ricorderanno che Massimo Decimo Meridio moriva al termine del film del 2000 ma in passato si era parlato di poter dare vita ad un nuovo film ambientato tre decenni dopo ed incentrato su Lucio Pompeiano, il figlio di Augusta Lucilla (Connie Nielsen), interpretato da Spencer Treat Clark. Ad occuparsene sarebbero stati sia il regista Ridley Scott che lo sceneggiatore Peter Craig ma, finora, non c'è stato alcun via libera a riguardo.