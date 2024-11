Il gladiatore 2: rivelato il punteggio su Rotten Tomatoes

Sono arrivate le prime recensioni per l'atteso sequel de Il gladiatore di Sir Ridley Scott e, sebbene siano in gran parte positive, sembra che Il gladiatore II farà fatica a essere all'altezza dell'amato primo capitolo. Uscito nel 2000, il film vinse cinque Oscar, tra cui miglior film e miglior attore.

Tuttavia, l'entusiasmo per questo seguito è ancora alto e sembra che Il gladiatore 2 sarà un film ricco di azione e divertente per i fan dell'originale... anche se è improbabile che riceva lo stesso tipo di attenzione da parte dei premi.

Il gladiatore 2, Paul Mescal si è rifiutato di eliminare due abitudini: "Ho tracciato una linea"

Cosa pensa la critica del sequel

La recensione di Variety suggerisce che il protagonista del sequel, Paul Mescal, fatica a sfuggire all'ombra del suo predecessore: Russell Crowe (anche lui vincitore dell'Oscar di cui sopra). "Per il modo in cui Mescal lo interpreta, con una rabbia che non riesce mai a sbollire, non possiamo fare a meno di vederlo come un imitatore millenario dell'esuberante punk reale di Crowe. Il gladiatore 2 non ci diverte? Sì, ma questo non significa necessariamente essere entusiasti".

Il gladiatore 2: Paul Mescal nell'arena

L'Hollywood Reporter fa eco a questa affermazione: "Il gladiatore 2 potrebbe non avere un protagonista con lo sguardo infuocato del Massimo di Crowe, ma ha un sacco di spettacolo strabiliante e di violenza operistica che il pubblico apprezzerà". The Wrap afferma che il sequel "ha tutto ciò che serve nel reparto azione. Le battaglie sono certamente spettacolari. È la storia che crolla. Il tutto si regge su espedienti e familiarità, non sui personaggi, quindi i combattimenti non sembrano avere molta importanza".

Entertainment Weekly invece promette: "Con un film così meticolosamente realizzato, non c'è modo di non essere intrattenuti". Con il conteggio della prima ondata di recensioni, è stato generato un punteggio Rotten Tomatoes. Nel momento in cui scriviamo, lo score è dell'84% sulla base di 45 recensioni. Il gladiatore è "Certified Fresh" al 79%, quindi sarà interessante tenere d'occhio l'evoluzione di questo punteggio nei prossimi giorni. Su Metacritic, invece, Il gladiatore 2 ha ottenuto un punteggio di 67.