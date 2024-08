Il Gladiatore 2, Ridley Scott: "Il sequel è bello come il primo film"

Ridley Scott ha deciso di salire a bordo del treno dell'entusiasmo per Il Gladiatore 2. Come biasimarlo? Il film è costato ben oltre 300 milioni di dollari e ha avuto un lancio del trailer pessimo, che è stato ridicolizzato per l'uso di una canzone rap.

Parlando in esclusiva con People in occasione della première di Alien: Romulus, il regista, 86 anni, afferma di avere tutto il diritto di credere che il prossimo sequel sia bello come l'originale del 2000.

"È bello come il primo", dice Scott. "Non ho detto migliore. È altrettanto buono". Già in passato, durante un'intervista con Empire, il regista aveva lodato il suo sequel, anticipando la grandiosità delle sequenze girate: "Il film si apre con probabilmente la più grandiosa sequenza d'azione che abbia mai realizzato. Probabilmente più grande di qualsiasi cosa vista in Napoleon".

I dettagli delfilm

Il Gladiatore 2 vede Paul Mescal nei panni di Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo, l'antagonista del film originale dove era interpretato da Joaquin Phoenix. Ambientato anni dopo Il Gladiatore, il sequel vede Lucius vivere nella regione nordafricana della Numidia, dove è stato mandato da sua madre da bambino. Gli eventi lo riportano a Roma come gladiatore, dove si fa nuovi nemici e si riunisce con sua madre.

Il gladiatore 2: Paul Mescal nell'arena

Non è che i critici abbiano espresso dei pareri negativi su Il Gladiatore 2. A Deadline è stato detto che è "fantastico" e "degno di un Oscar". Il film è stato proiettato molto bene e in tutta la comunità cinematografica si è diffusa la voce che Scott potrebbe avere un grande successo.

Nonostante le critiche che ha generato, tantissime persone in tutto il mondo hanno guardato il trailer ufficiale del sequel, che nelle prime ventiquattro ore della sua diffusione ha catturato l'attenzione dei fan. Un traffico incredibile online che ha superato anche quello di Top Gun: Maverick. Soltanto nel primo giorno di pubblicazione online, il trailer de Il Gladiatore 2 è stato visto da 128 milioni di persone in tutto il mondo sui social, inclusi Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e X, a fronte delle 75 milioni di visualizzazioni del sequel con Tom Cruise.

Il Gladiatore 2 arriverà nelle sale il 22 novembre 2024.