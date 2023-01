Il gladiatore 2: Ridley Scott sta cercando i nuovi protagonisti

Nuove anticipazioni rivelano che il regista Ridley Scott sarebbe attualmente impegnato nella ricerca degli attori principali per il sequel de Il gladiatore, che dovrebbe entrare in lavorazione nei prossimi mesi.

Più di 22 anni dopo l'uscita de Il gladiatore, Ridley Scott ha deciso di dare un seguito al sui hit peplum. Secondo quanto riferito, il regista inglese sarebbe attualmente impegnato nella ricerca degli attori principali.

Protagonista de Il gladiatore era Russell Crowe nel ruolo di Massimo Decimo Meridio, un soldato romano diventato schiavo che combatte per vendicarsi dell'uccisione della sua famiglia. Alla fine del film il personaggio muore perciò il ritorno di Crowe nel sequel appare improbabile. Una sceneggiatura per il progetto prevedeva che Massimo si reincarnasse come guerriero in diversi momenti della storia, ma questa idea è stata stralciata. Alla fine del 2021, Scott ha rivelato che una nuova sceneggiatura per Gladiator 2 era stata completata e che aveva in programma di dirigerla.

Il gladiatore: un finale emozionante che acclama la sconfitta

Adesso che la storia è pronta per esser girata, Puck News rivela che il regista sta cercando gli attori principali per il sequel. Finora non è trapelato nessun dettaglio sulla trama, ma è stato confermato che la produzione del film dovrebbe prendere il via nei prossimi mesi.

Resta da capire se Ridley Scott riuscirà a incastrare questo nuovo progetto con il suo Napoleon, biopic storico interpretato da Joaquin Phoenix attualmente in post-produzione. Scott è anche legato ad altri progetti, la serie Sinking Spring, che dovrebbe dirigere e produrre, e l'action thriller Queen & Country, nelle prime fasi di sviluppo. Gladiator 2 avrà la precedenza nella sua agenda?