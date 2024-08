Il Gladiatore 2, Ridley Scott, "Il miglior film che abbia mai fatto"

Ridley Scott si lancia in una vera e propria iperbole con quest'ultima affermazione, che forse si rivelerà corretta, chissà. Parlando in esclusiva con Empire, Scott ha dichiarato che Il Gladiatore 2 è il suo più grande successo. Sì, meglio di Blade Runner e Alien.

"È il miglior film che abbia mai fatto", dice Scott a Empire. Anche se ammette di aver fatto molti altri grandi pellicole. "È uno dei miei migliori, e ne ho fatte di cose buone".

Il film è costato ben più di 300 milioni di dollari e ha avuto un lancio del trailer pessimo che è stato ridicolizzato per l'uso di una canzone rap.

L'atteso sequel

Non è che coloro che hanno visto Il Gladiatore 2 ne abbiano parlato in modo negativo. A Deadline è stato detto che è "fantastico" e "degno di un Oscar". Le proiezioni di aprile sono andate molto bene e in tutto il settore si è diffusa la voce che il film di Scott potrebbe essere protagonista della stagione dei premi.

Paul Mescal ne Il Gladiatore 2

Da un sondaggio tra più di 120 critici è risultato che i migliori film del regista sono: (1) Alien (2) Blade Runner (3) Thelma & Louise (4) The Martian (5) Gladiator. Innegabile che Scott abbia una carriera ricca di storia, che dura da più di 50 anni e che tuttora non mostra alcun segno di arresto.

Il Gladiatore 2, ambiziosa produzione girata in gran parte in Europa Centrale per gli esterni, vede Paul Mescal nel ruolo del nuovo protagonista, l'ormai adulto Lucio Vero, nipote di Commodo (interpretato da Joaquin Phoenix nel film del 2000). Lucius vive "nel deserto" da 15 anni e la sua ricomparsa susciterà molto scalpore.

Oltre a Mescal, nel cast troviamo il premio Oscar Denzel Washington nei panni di un ex schiavo divenuto ricco e potente mercante mentre Joseph Quinn è il nuovo imperatore, Caracalla. Pedro Pascal interpreta un ex comandante militare costretto a entrare nell'arena per combattere come gladiatore dopo aver disobbedito agli ordini. Del film originale ritroviamo Connie Nielsen e Derek Jacobi nei rispettivi ruoli di Lucilla, la madre di Lucio, e del Senatore Gracco. Il Gladiatore 2 arriverà nelle sale il 22 novembre 2024.