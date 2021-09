Il Gladiatore 2: la sceneggiatura è in fase di scrittura, Ridley Scott svela quando inizieranno le riprese

Il Gladiatore 2 verrà girato e l'inizio del lavoro sul set si sta avvicinando: Ridley Scott ha infatti condiviso un interessante aggiornamento riguardante il sequel.

In un'intervista rilasciata al magazine Empire il regista ha svelato che la produzione del film inizierà dopo la conclusione di Kitbag, in cui Joaquin Phoenix avrà la parte di Napoleone Bonaparte.

La storia del sequel del film Il gladiatore sarà ambientata due decenni dopo quella del primo capitolo. Al centro della trama dovrebbe esserci Lucio, il figlio di Lucilla e nipote di Commodo, che è stato ucciso da Massimo nel lungometraggio cult con star Russell Crowe. L'eroe è morto alla fine del precedente capitolo, tuttavia Lucio sarà particolarmente influenzato dalla sua storia.

La sceneggiatura sarà firmata da Peter Craig, recentemente autore di Top Gun: Maverick, e Ridley Scott ha dichiarato: "Sto già facendo scrivere il prossimo Gladiatore. Quindi, quando avrò concluso il film su Napoleone saremo pronti a iniziare le riprese".

Il filmmaker ha recentemente lavorato alla produzione della serie Raised by Wolves e ha diretto i film The Last Duel, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, e House of Gucci.