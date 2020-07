Il giustiziere della notte 3: il sondaggio imbarazzante che portò alla modifica del titolo

I produttori del film decisero di cambiare il titolo originale 'Il giustiziere della notte III' in 'Il giustiziere della notte 3' a causa di un sondaggio svolto dalla Cannon Group, Inc.

Secondo il libro "Bronson's Loose" di Paul Talbot, il titolo originale Il giustiziere della notte III fu cambiato in Il giustiziere della notte 3 perché la Cannon Group, Inc, dopo aver condotto un sondaggio, ha scoperto un dato a dir poco sconcertante a proposito della popolazione americana.

Secondo il sondaggio, quasi la metà degli americani non sa leggere numeri romani. I critici non hanno apprezzato questo film e, secondo quanto riferito, la pellicola è stata fatta uscire in anticipo per capitalizzare sugli eventi relativi al "vigilante" della metropolitana del 1984, che hanno avuto luogo a New York City, quando quattro uomini hanno tentato di derubare Bernhard Goetz.

A causa della fretta, il colore della versione finale della pellicola era imperfetto e danneggiato nelle ultime scene. Il film ha incassato 10 milioni di dollari dopo i suoi primi dieci giorni di uscita. Charles Bronson raramente concedeva interviste o commentava i suoi stessi film. Tuttavia, l'attore disse di essere isnoddisfatto di questo film più di una volta.

Charles Bronson usa una Wildey .475 Magnum in questo film: la sua pistola personale nella vita reale; fu lui a suggerirlo come mezzo per rendere unico il film. In un'intervista del 2005 Wildey Moore, ideatore della pistola e consulente tecnico della produzione, ha affermato che le vendite dell'arma aumentano ogni volta che questo film viene trasmesso dalla televisione via cavo.