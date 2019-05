Il Giudice Meschino, stasera su Rai1 la fiction con Luca Zingaretti

Stasera su Rai1 alle 21:25 andrà in onda Il Giudice Meschino, la fiction con Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, che torna ad allietare il pubblico del primo canale RAI a una settimana dalle repliche de Il Commissario Montalbano.

La trama: il procuratore Alberto Lenzi (Luca Zingaretti) ha fama di uomo cinico e indolente. La sua vita sentimentale è disastrosa: separato dalla moglie, vive la paternità come un peso. Ha da tempo una relazione con il Maresciallo dei Carabinieri Marina Rossi (Luisa Ranieri) ma non vuole neppure con lei nessun impegno serio. L'Alberto Lenzi del presente è molto diverso dall'integerrimo magistrato del passato, ma un evento sta per cambiare per sempre il corso delle cose. Giorgio Maremmi, collega magistrato e amico carissimo, viene ucciso in un agguato. Per Alberto è un brusco risveglio: si rimbocca le maniche e si getta a capofitto nel lavoro.

Tratto dall'omonimo romanzo del 2009 di Mimmo Gangemi, Il Giudice Meschino vede nel cast, oltre a Zingaretti e la Ranieri, anche Paolo Briguglia, Andrea Tidona, Maurizio Marchetti, Gioele Dix, Gaetano Bruno e Felicitas Woll.

Dove guardarlo: Il giudice meschino andrà in onda stasera alle 21.25 su Rai1. In streaming si potrà seguire la fiction contemporaneamente sul portale RaiPlay.