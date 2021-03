Il giudice meschino: la trama della miniserie con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, stasera su Rai1

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri tornano stasera su Rai1 dalle 21:25 ma questa volta insieme, come protagonisti de Il giudice meschino, miniserie datata 2014 tratta dall'omonimo romanzo di Mimmo Gangemi.

Il giudice meschino: Luca Zingaretti in una scena della fiction

Luca Zingaretti, smessi i panni del Commissario Montalbano, indossa quelli di Alberto Lenzi, Pubblico Ministero alla procura di Reggio Calabria, con una brutta fama: pigro, indolente, troppo amante della vita per perdere tempo col lavoro. Separato dalla moglie, con un figlio di 8 anni, Enrico, che sente per lo più come un peso, ha una relazione clandestina con Marina (Luisa Ranieri), maresciallo dei carabinieri che lavora con lui.

A sconvolgere la sua vita, un evento terribile: Giorgio Maremmi, collega magistrato e amico carissimo, viene ucciso in un agguato. Per Alberto è un brusco risveglio: si rimbocca le maniche e si getta a capofitto nel lavoro.

Il caso sembra, a prima vista, di facile soluzione: poche ore prima di cadere sotto i colpi del killer, Maremmi aveva pronunciato una violenta requisitoria contro Francesco Manto, un esponente di medio livello della 'ndrangheta locale, che dopo la condanna lo aveva minacciato platealmente di morte.

Per Giacomo Fiesole, pubblico ministero incaricato delle indagini, questa sembra essere la pista più probabile. Alberto, però, non è dello stesso avviso: non condivide le teorie e i metodi di Fiesole con cui si è più volte scontrato in passato e insieme a Marina e all'ispettore Brighi (Paolo Briguglia) va avanti per la sua strada...