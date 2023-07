Il giovane Montalbano: trama e cast de Il terzo segreto, stasera su Rai1 in replica

Il giovane Montalbano torna stasera, lunedì 31 luglio, su Rai1 alle 21:25 in replica. L'episodio proposto sarà Il terzo segreto, il quinto della prima stagione, andato originariamente in onda nel marzo del 2012 e tratto dai racconti Il quarto segreto (nella raccolta La paura di Montalbano) e La traduzione manzoniana (nella raccolta Gli arancini di Montalbano).

La trama de Il terzo segreto

Carmelo Galati ne Il giovane Montalbano nei panni del giornalista Nicolò Zito

Il giovane Salvo Montalbano si sta ambientando bene nella realtà di Vigata e, come commissario, è anche riuscito a far assegnare alla sua squadra l'ispettore Giuseppe Fazio. Due casi molto diversi però si apprestano a scuotere le sue giornate: la morte di un giovane muratore albanese in cantiere, la prima di una serie di presunte morti bianche, e il furto misterioso della bacheca delle pubblicazioni matrimoniali del comune di Vigata. Ad aiutare il nostro giovane commissario c'è anche Catarella, che ha modo di dimostrare il suo coraggio. Ma, con suo grande disappunto, ci sono anche i Carabinieri.

Va a finire che Montalbano si dimentica di Livia, che per ripicca decide di risvegliare la sua gelosia. E così Montalbano finisce per immaginarsi una tresca tra la sua fidanzata e il vice commissario "sciupafemmine" Mimì Augello.

Il cast

Nel cast oltre a Michele Riondino nei panni del giovane Salvo Montalbano, anche Sarah Felberbaum in quelli di Livia, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Nino D'Agata e Massimo De Rossi.

Il giovane Montalbano in streaming

Il giovane Montalbano è visibile anche in streaming, gratuitamente previa iscrizione, sulla piattaforma RaiPlay. Tutte le puntate della prima stagione sono disponibili on demand nella sezione dedicata alla serie.