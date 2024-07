Il giorno dello sciacallo: Eddie Redmayne è un killer inseguito dall'MI6 nel teaser della serie thriller

Sky e Peacock hanno appena diffuso il teaser ufficiale e le prime immagini de Il Giorno dello Sciacallo, la nuova serie Sky Original in arrivo l'8 novembre. Il thriller contemporaneo vede protagonisti Eddie Redmayne, vincitore di Oscar, Tony e BAFTA, e Lashana Lynch, vincitrice del BAFTA Rising Star Award.

Nella serie, Eddie Redmayne interpreta lo Sciacallo, un assassino solitario e implacabile, che cambia continuamente il suo aspetto, mentre Lashana Lynch è Bianca, una tenace ufficiale dell'MI6 che si impegnerà in una caccia all'uomo attraverso l'Europa per catturarlo. La dinamica tra i due personaggi promette emozioni e tensioni in un contesto europeo mozzafiato.

Il cast include anche Úrsula Corberó, Charles Dance e Richard Dormer. Corbero interpreta Nuria, ignara della vera identità dello Sciacallo. Dance e Dormer interpretano rispettivamente Timothy Winthrop e Norman, affiancati da un cast che comprende anche Chukwudi Iwuji, Lia Williams, Khalid Abdalla, Eleanor Matsuura, Jonjo O'Neill, Nick Blood, Sule Rimi e Florisa Kamara.

Il giorno dello sciacallo: adattamento di un romanzo e di un film del 1973

Lashana Lynch è l'agente dell'MI6 a caccia del killer interpretato da Eddie Redmayne in Il giorno dello sciacallo

La serie, composta da 10 episodi, è un adattamento del romanzo di Frederick Forsyth e del film del 1973. Ronan Bennett, creatore di "Top Boy", è lo showrunner e sceneggiatore, mentre Brian Kirk è il lead director.

Tra i produttori esecutivi figurano Gareth Neame, Nigel Marchant, Eddie Redmayne e Lashana Lynch. Sam Hoyle e Sue Naegle sono produttori esecutivi per Sky Studios, con Marianne Buckland come co-produttrice esecutiva. Frederick Forsyth è consulting producer, aggiungendo un tocco di autenticità all'adattamento.

"Il Giorno dello Sciacallo" sarà presente su Sky nel Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania, Svizzera e Austria, e su Peacock negli Stati Uniti. La serie sarà disponibile dall'8 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Qui sotto potete vedere il video: