Il gioco di Gerald, Carla Gugino: 'Temevo che sarebbe stata la fine della mia carriera'

Carla Gugino temeva che recitare ne Il gioco di Gerald avrebbe potuto porre per sempre fine alla sua carriera. L'attrice ha rivelato a Buzzfeed che la prima collaborazione con il regista Mike Flanagan per l'adattamento di Stephen King del 2017 è stata un'impresa scoraggiante.

L'esperienza con il film

"È sempre stato considerato un libro di Stephen King non adattabile", ha detto la Gugino. "Inoltre, qualcuno era già stato scritturato per interpretare il ruolo. Quindi, dal momento in cui ho parlato con Mike Flanagan al momento in cui abbiamo girato Il gioco di Gerald, sono passate letteralmente due settimane. Quindi, accettare quel ruolo in quel progetto, in cui ero incatenata a un letto in quel lasso di tempo, è stato un vero rischio. E ho pensato: 'O faremo qualcosa di veramente speciale, o questa è la fine della mia carriera'. Capite cosa intendo? Non ci sono vie di mezzo. Sono così grata che sia stata la prima".

La Gugino interpreta parte di una coppia BDSM che cerca di riaccendere il proprio matrimonio. Tuttavia, la loro vacanza programmata va a rotoli dopo che il marito (Bruce Greenwood) muore durante un atto sessuale, e il personaggio della Gugino si ritrova a dover combattere sia i suoi demoni personali che un mostro molto reale.

Il gioco di Gerald: Bruce Greenwood e Carla Gugino in una scena

"Non ho mai gravitato attorno all'horror, di per sé. Nel senso che amo qualsiasi genere fatto bene. Quindi mi adatto a tutto", ha detto la Gugino a proposito dell'essere una regina dell'horror che ha fatto carriera. "Ma è stato divertente. Non stavo cercando quello, anche se l'horror è ovviamente un genere di grande successo da un bel po' di tempo a questa parte. Ma ciò che mi ha davvero convinta è stata la voce di Mike come regista. In realtà, sono stata io a parlare con lui mentre faceva scouting ad Atlanta via FaceTime. Solo dopo ho capito che il film sarebbe andato in frantumi se non fossi stata coinvolta. Le sue idee, la sua chiarezza di visione e il modo in cui ha affrontato la storia erano così precisi. Per me aveva perfettamente senso. Mi sono trovata subito d'accordo e ho pensato: 'Voglio davvero venire ad aiutare questa persona a portare sullo schermo la sua visione'".

Flanagan ha scritto e diretto Il gioco di Gerald e successivamente ha adattato il romanzo di King, Doctor Sleep.

The Fall of the House of Usher: il poster della serie

Il rapporto con Flanagan

"È stato l'inizio del rapporto con Mike", ha detto la star di The Girls on the Bus. "E da allora è continuata una collaborazione davvero facile e stimolante. Mi piace entrare e aiutarlo a raccontare le sue storie. È uno scrittore, un regista e un montatore meraviglioso. Penso anche che, poiché ha questa sorta di perfezionismo gentile e ha un senso molto forte di ciò che vuole fare, sia anche molto collaborativo. Trovo sempre che le persone più sicure della propria arte siano in realtà collaborative, sapete? Quindi adoro quello che riusciamo a creare insieme. Non ce n'è una che non mi sia piaciuta davvero". Di recente Gugino è apparsa in un ruolo chiave nella miniserie Netflix di Flanagan La caduta della casa degli Usher, tratta dall'opera di Edgar Allan Poe.