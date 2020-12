Il GGG - Il Grande Gigante Gentile: stasera su Italia 1 il film Disney diretto da Steven Spielberg

Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, film arrivato al cinema nel 2016 e prima collaborazione tra Steven Spielberg e la Disney.

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile è il secondo adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto nel 1982 da Roald Dahl.

Il gigante gentile: una foto dei protagonisti del film

Una bambina di nome Sophie incontra il GGG, il grande gigante gentile. A cosa deve questo nome? Al fatto che, nonostante il suo aspetto, non vuole mangiare gli esseri umani e questo lo porta a sentirsi escluso all'interno della sua stessa comunità. Sophie, insieme al suo nuovo grande amico e alla Regina Elisabetta II si tufferà in una pericolosa avventura per catturare gli altri malvagi giganti mangiaumani che minacciano di invadere il mondo.

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes nel 2016.

Nonostante delle critiche abbastanza favorevoli, il film è stato un vero e proprio flop al botteghino: con il suo incasso complessivo di 183 milioni di dollari, ha riportato una perdita importante che si aggira intorno ai 100 milioni di dollari.