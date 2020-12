Il GGG - Il grande gigante gentile: Spielberg e l'ultima esperienza con Melissa Mathison prima della sua morte

Il GGG - Il grande gigante gentile è stato l'ultimo film scritto da Melissa Mathison che Steven Spielberg è riuscito a girare con la sceneggiatrice prima della sua morte, avvenuta il 4 novembre 2015 a Los Angeles, all'età di 65 anni, a causa di un cancro neuroendocrino.

Il gigante gentile: Mark Rylance interpreta il gigante

Spielberg ha deciso di dedicare la pellicola alla Mathison come tributo al loro sodalizio creativo: in passato i due avevano girato assieme Ai Confini della Realtà e E.T. L'Extraterrestre. La dedica presente nei titoli di coda recita: "PER LA NOSTRA MELISSA". Dal 1983 al 2004 la Mathison è stata sposata con Harrison Ford con il quale aveva avuto due figli.

Secondo The New Yorker Magazine: "Durante le riprese principali, a Vancouver, nella primavera del 2015, Melissa Mathison era sul set ogni giorno, e consegnava al regista un foglio con su scritta la scena del giorno: una pratica già usata in ET - L 'extra-terrestre che ha incoraggiato Steven Spielberg a staccarsi dalla sceneggiatura nella sua interezza."

"Melissa è stata di grande ispirazione per me in ET perché aveva questa tecnica che non avevo mai usato prima, e l'ho usata solo con Melissa", Ha dichiarato il regista. "Un giorno arrivò sul set e mi disse: 'Perché non lasci il copione a casa e ti concentri solo sul lavoro della giornata?' Così iniziò a scrivere il lavoro della giornata su un foglio consegnandomene una copia ogni giorno."

Il gigante gentile: una foto dei protagonisti del film

"Quando abbiamo girato Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, ho guardato Melissa e lei mi ha detto: "Steve, sei pronto per tornare alla tecnica del foglio?" Ho detto: "Davvero, Melissa?" Al che lei ha risposto: "Sì, penso che dovremmo mantenere una continuità tra l'ultima volta che abbiamo lavorato assieme e questa volta."