Il generale Dalla Chiesa: stasera su Canale 5 il film con Giancarlo Giannini e Stefania Sandrelli

Il generale Dalla Chiesa è il film scelto da Mediaset, e in onda stasera su Canale 5 in prima serata, per rendere omaggio alle vittime della strage di via Carini, a Palermo, a 38 anni dal quel terribile attentato mafioso in cui furono assassinati Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo.

Il generale Dalla Chiesa, diretto da Giorgio Capitani, ripercorre pagine sofferte della storia d'Italia, come ben sintetizza il promo in onda sulle reti Mediaset. Dagli anni di piombo quando, nel 1974, Dalla Chiesa viene inviato a Torino per lottare contro il terrorismo, all'82 quando, nominato prefetto e trasferito a Palermo, inizia la sua battaglia contro la mafia, una battaglia che si conclude dopo soli 100 giorni.

Il 3 settembre 1982 il prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa (interpretato da Giancarlo Giannini) viene assassinato dalla mafia assieme all'agente di scorta Domenico Russo e alla giovane moglie Emanuela Setti Carraro (Francesca Cavallin). Il film fa rivivere gli ultimi otto anni della sua vita e, tramite gli occhi di questo straordinario servitore dello Stato, ripercorre pagine sofferte della storia d'Italia.

La storia offre un intreccio tra dimensione pubblica e privata, raccontando anche il mondo degli affetti del Generale e la sua profonda fede nei legami familiari.