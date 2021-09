Il generale Dalla Chiesa: stasera su Canale 5 la miniserie con Giancarlo Giannini e Stefania Sandrelli

Stasera su Canale 5, alle 21:30, va in onda la miniserie Il generale Dalla Chiesa, a 39 anni dalla strage di via Carini, in cui persero la vita il generale, la giovane moglie e un poliziotto della scorta.