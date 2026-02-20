Il filo del ricatto - Dead Man's Wire, la clip esclusiva mostra "il cavo dell'uomo morto"

Celebriamo il ritorno alla grande di Gus Van Sant un dramedy carico di ironia ispirato a una storia vera accaduta negli anni '70. Scopriamo un assaggio de Il filo del ricatto - Dead Man's Wire, nei cinema da ieri 19 febbraio con BIM Distribuzione, in una clip esclusiva che mostra "come tutto ha avuto inizio".

Che cosa accade nella clip esclusiva di Il filo del ricatto - Dead Man's Wire

Nella clip carica di tensione, che introduce la pellicola analizzata nella nostra recensione di Dead Man's Wire, vediamo il personaggio interpretato da Bill Skarsgård che si presenta nell'ufficio di Dacre Montogomery minacciandolo con un fucile.

Successivamente lo immobilizza assicurando il fucile al collo della sua vittima con un filo di ferro definendolo "il cavo dell'uomo morto" (da qui la spiegazione del titolo originale del film). E mentre il prigioniero cerca di convincerlo a liberarlo assicurandogli di aver compreso il suo gesto e che non lo avrebbe denunciato dato che "nessuno li ha visti", Skarsgård lo gela dicendogli che "questo è solo l'inizio".

La vera storia dietro al film di Gus Van Sant

Scritto da Austin Kolodney e diretto da Gus Van Sant, Il filo del ricatto vede nel cast anche Dacre Montgomery, Colman Domingo, Cary Elwes, Al Pacino e Myha'la Herrold. Bill Skarsgård interpreta Tony Kiritsis, un abitante di Indianapolis che, l'8 febbraio 1977, prese in ostaggio Richard Hall (Dacre Montgomery), un dirigente della Meridian Mortgage Co., una società che aveva prestato denaro a Kiritsis tre anni prima per acquistare un terreno su cui avrebbe dovuto sorgere un centro commerciale. Kiritsis affermò che la Meridian aveva poi allontanato i possibili compratori dalla proprietà, impedendogli di risarcire il prestito e mandandolo in rovina.

Il film ripercorre il rapimento di Hall, figlio del capo della Meridian, e le sue conseguenze, e racconta come Kiritsis tenne Indianapolis col fiato sospeso per tre giorni, accompagnando Hall al palazzo del governo dell'Indiana e poi dirottando un'auto della polizia per accompagnarlo fino al suo appartamento che, a suo dire, era pieno di esplosivi.

Nel film il rapitore accetta di parla solo con il popolare conduttore radiofonico locale Fred Heckman della WIBC, figura fictional ispirata a veri speaker radiofonici reali interpretata da Colman Domingo. Dopo aver convocato una conferenza stampa per sfogarsi ulteriormente, Kiritsis rilasciò Hall il 10 febbraio, dopo 63 ore di prigionia. Trascorse il decennio successivo in un centro di cure psichiatriche.