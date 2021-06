Il Drago dei Desideri, su Netflix in streaming da oggi

Il drago dei desideri, titolo originale Wish Dragon, è un film di animazione per ragazzi ed è disponibile in streaming su Netflix a partire da oggi 11 giugno 2021!

Il drago dei desideri, titolo originale Wish Dragon, è un film di animazione per ragazzi ed è disponibile in streaming su Netflix a partire da oggi 11 giugno 2021, di Chris Appelhans, alla sua prima regia dopo aver lavorato a titoloni come Fantastic Mr. Fox, Coraline e Le 5 leggende.

Din è uno studente universitario con tanti sogni nel cassetto ma con poche possibilità economiche per realizzarli. Un giorno, come per magia, Din incontrerà un drago, Long. Quest'ultimo, dal carattere cinico, ha però un indubbio talento: può esaudire ogni desiderio gli venga posto. Quel che fa proprio al caso di Din, che stringerà amicizia con la mitica creatura e partirà con lui verso un'incredibile avventura.

Locandina di Il drago dei desideri

Insieme, Din e Long si addentreranno nella moderna Shanghai per andare alla ricerca di Lina, un'amica di infanzia del ragazzo del quale quest'ultimo non aveva da tempo notizie. Nel frattempo, sia Din quanto Long, a caccia del desiderio perfetto da realizzare, comprenderanno un po' alla volta il reale valore delle cose che li circondano...

