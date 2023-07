Il dottor Stranamore: Armando Iannucci adatterà il film di Stanley Kubrick in uno spettacolo teatrale

Armando Iannucci, creatore di Veep, sta lavorando a uno spettacolo teatrale tratto dal film Il dottor Stranamore - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba di Stanley Kubrick.

Armando Iannucci si occuperà dell'adattamento teatrale del film Il dottor Stranamore, uno dei capolavori di Stanley Kubrick.

Il progetto è destinato a uno dei teatri di Londra e ha ottenuto il via libera dalla famiglia del regista.

Uno spettacolo in fase di sviluppo

Il Dottor Stranamore: una scena del film

A rivelare il progetto ispirato a Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba è stata Christiane Kubrick durante un'intervista rilasciata alla BBC.

Ai microfoni dell'emittente britannica, Christiane ha dichiarato: "Siamo sempre stati riluttanti a concedere a qualcuno la possibilità di adattare le opere di Stanley, e non lo abbiamo mai fatto. Per lui era così importante che non fosse cambiato da come lo aveva finito. Ma non abbiamo resistito ad autorizzare questo progetto: il momento è giusto, le persone sono fantastiche, e Stranamore dovrebbe essere proposto a un pubblico nuovo e più giovane. Sono certa che anche Stanley l'avrebbe approvato".

Le dichiarazioni di Iannucci

Al centro della trama c'è una parodia della risposta americana agli attacchi dell'Unione sovietica durante la Guerra Fredda. Il film si era ispirato a fatti attualmente accaduti, essendo distribuito poco dopo che la crisi dei missili di Cuba si era conclusa.

Armando Iannucci è famoso per i suoi progetti che ruotano spesso intorno a una satira politica. Il debutto dello spettacolo teatrale dovrebbe avvenire nella capitale britannica nell'autunno 2024.

Il filmmaker ha avuto occasione di accedere agli archivi del regista per sviluppare lo show, trovando anche scene eliminate e bozze che hanno portato alla creazione di momenti che andranno in scena a teatro.

Iannucci ha dichiarato: "Sembra il momento giusto per ricordare alle persone la folle logica alla base di questi giochi pericolosi in cui hanno un ruolo i superpoteri. Non solo con la guerra in Ucraina, ma con l'intero senso globale legato al riscaldamento globale e tutto il resto. Sembra davvero una rivisitazione rilevante del messaggio che questa è la follia che ci aspetta se non facciamo nulla. E, attualmente, non stiamo facendo nulla. Quindi il risultato non è buono. Ma se puoi uscire da teatro con quel messaggio e un sorriso, allora tutto è migliore".