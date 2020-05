Il diavolo veste Prada: Meryl Streep, Anne Hathaway e la frase "gentile" che diede il via alle riprese

L'inizio delle riprese di Il diavolo veste Prada, film del 2006 diretto da David Frankel, il cui soggetto è tratto dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger, fu sancito da una frase apparentemente fredda, anche se estremamente necessaria per scopi recitativi, che Meryl Streep pronunciò soltanto pochi minuti dopo aver incontrato Anne Hathaway per la prima volta.

Anne Hathaway si è preparata molto duramente per interpretare il ruolo di Andrea "Andy" Sachs, decidendo perfino di lavorare come volontaria e assistente, per alcune settimane, in alcuni uffici di New York. Meryl Streep, che per il suo ruolo ne Il Diavolo veste Prada si era ispirata a diverse persone, aveva quasi deciso di abbandonare la produzione prima che iniziassero le riprese, non essendo soddisfatta del suo stipendio, ma scelse di rimanere, almeno in parte, per poter lavorare con la giovane attrice statunitense.

Il primo giorno, prima dell'inizio delle riprese, le due attrici arrivarono separatamente sul set, la Streep avvicinò alla Hathaway, le due si allontanarono dal resto del cast e della troupe e Meryl, prendendola in disparte, le disse: "Penso che tu sia davvero perfetta per il ruolo. Sono entusiasta di lavorare con te." Poi fece una lunga pausa e aggiunse: "Questa è la prima e l'ultima cosa carina che ti dirò." E così fu.