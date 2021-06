Il cosmo sul comò: il significato del titolo del film spiegato da Aldo, Giovanni e Giacomo

Durante un'intervista con Aldo, Giovanni e Giacomo, relativa all'uscita della pellicola Il cosmo sul comò, Valentina Neri di News.cinecitta.com, ha chiesto al trio di spiegare il significato che si nasconde dietro al titolo di uno dei loro film più celebri.

Giovanni in un'immagine del film Il cosmo sul comò

Alla domanda della giornalista: "A cosa allude il titolo? Per caso c'entra il proverbio delle 3 civette?" Giacomo ha risposto: "Si riferisce al fatto che spesso abbiamo la saggezza a portata di mano, come sul comodino, ma non sappiamo o non vogliamo usarla."

"In tutta onestà i modi di dire non c'entrano proprio niente. E' venuto così, all'improvviso, ci vergognavamo quasi a dirlo ad alta voce e avevamo pensato anche ad altri titoli: Storie in bilico e All'ombra del ginko biloba, in onore del saggio Maestro Tsu Nam." Ha concluso Giacomo.

Giacomo, Aldo e Giovanni sul set del film Il cosmo sul comò

Il cosmo sul comò, diretto da Marcello Cesena, è il settimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, è suddiviso in quattro episodi e nelle prime 5 settimane di programmazione ha raccolto un incasso totale di 13,1 milioni di euro, di cui 2,4 milioni relativi soltanto al primo weekend.