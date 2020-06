Il cosmo sul comò e l'episodio Milano Beach: quello che (forse) non sapete

Nell'episodio Milano Beach di Il cosmo sul comò, settimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, le vere figlie di Giovanni interpretano le sue figli anche nel film esattamente come Caterina e Gaetano: i veri figli di Aldo. Silvana Fallisi è la moglie di Aldo anche nella realtà e Cinzia Massironi, che nel film interpreta il ruolo della moglie di Giacomo, è cugina di Marina Massironi, prima moglie dell'attore Giacomo Poretti.

Giovanni e Aldo in una scena del film Il cosmo sul comò

Nell'episodio intitolato Milano Beach, Aldo, Giovanni e Giacomo devono partire per le vacanze, ognuno con le rispettive famiglie. Aldo sbaglia auto, scassinandone per errore una simile alla sua parcheggiata nelle vicinanze. Giovanni, uomo estremamente pignolo e perfezionista, costringe la sua famiglia ad aspettare chiusi in casa per tre giorni per partire evitando l'esodo, ad attenersi alle sue procedure ed a partire alle 5.30 del mattino.

Giacomo invece non riesce neanche a convincere sua moglie e sua figlia a partire per la vacanza. Dopo una lunga serie di imprevisti il gruppo non parte per il mare e trascorre le vacanze all'interno dello Stadio Giuseppe Meazza. Il film è stato interamente girato a Milano e dintorni, si notano, ad esempio, proprio lo stadio Giuseppe Meazza dove giocano l'Inter e il Milan, la Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio e la chiesa di San Vito di Gaggiano.

Mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti dal trio comico, la regia è stata affidata a a Marcello Cesena, fondatore del gruppo dei Broncoviz ma soprattutto noto per il personaggio di Jean-Claude, protagonista di Sensualità a corte. Nelle prime 5 settimane di programmazione il film ha raccolto un incasso totale di 13,1 milioni di euro.