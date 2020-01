Il Corvo: il reboot del film di nuovo in lavorazione alla Sony

Il reboot de Il Corvo è nuovamente in cantiere alla Sony dopo il film che era stato misteriosamente accantonato due anni fa:

Il Corvo è nuovamente in lavorazione alla Sony: a quanto pare questo reboot di cui si parla da anni non sembra destinato a morire, proprio come il protagonista del film. Sony Pictures sta cercando di realizzare il film da tempo e le cose sembravano essersi fatte più concrete due anni fa, quando lo studio accantonò improvvisamente il progetto.

Stando a quanto anticipato da Bloody Disgusting, Sony sarebbe al lavoro su una saga di The Crow, e avrebbe piazzato il progetto nuovamente in cantiere. Due anni fa Corin Hardy e Jason Momoa erano stati annunciati rispettivamente come regista e protagonista del nuovo film; nei prossimi giorni scopriremo chi sono i nuovi nomi coinvolti nel progetto e chi farà parte del cast.

Brandon Lee è il Corvo

Uscito nelle sale nel 1994, Il corvo di Alex Proyas diventò immediatamente un film cult e di grande successo con oltre 170 milioni di dollari al box office e consegnò Brandon Lee alla leggenda, anche a causa della sua misteriosa e tragica morte sul set. Di recente il regista Chad Stahelski ha spiegato che la morte di Brandon Lee fu un errore, nel tentativo di mettere fine alle innumerevoli congetture e misteri che si sono sovrapposti negli anni, contribuendo a fare de Il Corvo uno dei film maledetti della storia del cinema.