Il corvo: il reboot con Bill Skarsgård ha una data d'uscita, ecco la sinossi

Dopo anni di attesa e progetti falliti, il reboot de Il corvo sta per trovare la via della sala cinematografica. La versione diretta da Rupert Sanders approderà nei cinema americani il 7 giugno 2024, occupando lo slot liberato da Ballerina, spinoff di John Wick la cui uscita è slittata al 2025.

Bill Skarsgård interpreterà il cantante maledetto Eric Draven nella storia basata sul fumetto originale di James O'Barr. A incarnare la sua sfortunata compagna Shelley sarà la cantante FKA Twigs. Con loro nel cast Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger in ruoli non meglio specificati. Zach Baylin e Will Schneider hanno firmato la sceneggiatura del nuovo adattamento.

La sinossi de Il corvo

Nella nuova versione, Eric Draven (Bill Skarsgård) e Shelly Webster (FKA Twigs) vengono brutalmente assassinati quando i demoni dell'oscuro passato della giovane li raggiungono. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric decide di ordire una vendetta spietata nei confronti loro assassini, attraversando il mondo dei vivi e dei morti per rimettere a posto ciò che non va.

Sembra che questa versione potrebbe apportare alcune modifiche all'iconica serie di fumetti di James O'Barr, incentrata su un uomo di nome Eric Draven che, insieme alla sua fidanzata, viene brutalmente assassinato da una banda di delinquenti poco prima del loro matrimonio. Un anno dopo, viene resuscitato da una forza mistica incarnata da un corvo e va in cerca di vendetta.

Ancora oggi la versione più amata dal fumetto di culto è quella diretta da Alex Proyas nel 1994, che vedeva protagonista il compianto Brandon Lee, perito sul set in seguito a un incidente con un'arma da fuoco. Il 7 maggio, in occasione del 30° anniversario, il film uscirò per la prima volta in versione 4K Ultra HD e Steelbook.