Il corvo: il reboot 'anti-Marvel farà impazzire il pubblico' e potrebbe dar vita a un universo condiviso

Da lungo tempo i fan de Il corvo attendono il preannunciato reboot che, nel corso degli anni, ha subito innumerevoli stop. Questa potrebbe essere la volta buona, come promette il produttore Sam Pressman che parla di un lavoro che farà impazzire il pubblico e anticipa la possibilità dell'arrivo di un universo condiviso.

Il reboot de Il corvo basato sul fumetto di James O'Barr e prodotto da Lionsgate sarà diretto da Rupert Sanders e vedrà protagonista Bill Skarsgård nei panni di un uomo che, dopo essere stato assassinato, fa ritorno dal regno dei morti con l'aiuto di un misterioso corvo per vendicarsi dei killer che hanno ucciso lui e la sua fidanzata (FKA Twigs).

Il corvo, cult immortale: può piovere da 25 anni

Un film che esce dalla logica dello studio

Brandon Lee è il Corvo

Sam Pressman della Pressman Film ha anticipato la sua eccitazione per il progetto che potrebbe dar vita a un nuovo franchise anti-Marvel dichiarando: "Il Corvo è stato una parte centrale e integrante della nostra compagnia, sono davvero orgoglioso dei progressi e del lavoro svolto. Penso che il film lascerà a bocca aperta le persone. I nostri partner vogliono affrontare questa sfida a 360°, che si tratti di videogiochi, di una serie animata o di un universo, ma ha questa eredità cosmica che può espandersi oltre una singola storia".

Anticipando come il film trarrà grande beneficio dal suo approccio "anti-Marvel", il produttore ha aggiunto: "Siamo finalmente a un punto in cui possiamo davvero esplorare altre strade perché è una proprietà davvero unica in quanto non è un film di studio. Non è un film Marvel, è una specie di film anti-Marvel. Amo davvero ciò che la produttrice Molly Hassell ha fatto per realizzarlo e Rupert Sanders è un tale visionario."

James O'Barr, il "papà" del Corvo: "Se a 40 anni ancora vi frega degli X-Men, fatevi curare!"

Il franchise de Il corvo si arricchisce di un nuovo capitolo

La serie de Il corvo ha preso il via nel 1994 col film interpretato dal compianto Brandon Lee, morto tragicamente sul set. Negli anni sono stati realizzati tre sequel stroncati dalla critica inclusi The Crow: City of Angels con Vincent Perez nel 1996, The Crow: Salvation con Eric Mabius nel 2000 e The Crow: Wicked Prayer con Edward Furlong nel 2005. I tentativi per realizzare un quinto film si sono succeduti negli anni, un progetto con protagonista Jason Momoa è stato cancellato mentre era in fase di sviluppo.

Il reboot de Il corvo uscirà nei cinema nel corso del 2024.