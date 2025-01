Il conte di Montecristo torna stasera su Rai 1 e RaiPlay con la penultima puntata: le anticipazioni

Nella nuova puntata de Il conte di Montecristo, in onda stasera su Rai 1 in prima serata, Mercedes intuisce la vera identità del conte, interpretato da Sam Claflin.

Il conte di Montecristo con Sam Claflin si è rivelato fin qui un successo per la RAI, che spera di bissare gli ascolti della scorsa settimana (5 milioni di spettatori) stasera su Rai 1. In prima serata infatti, subito dopo Affari Tuoi, andrà la terza puntata della serie, che è anche la penultima.

Anticipazioni Il conte di Montecristo di lunedì 27 gennaio

Il Conte di Montecristo: Sam Claflin in un'immagine

Edmond è riuscito nel suo piano di gettare nel panico Villefort ed Hermine Danglars, con il racconto del neonato sepolto vivo anni prima, contemporaneamente trama contro Fernand. Fa arrivare a Parigi, infatti, Haydée, una schiava algerina che è in realtà figlia del sultano Ali Pascha, ucciso anni prima proprio dal quell'uomo che l'aveva prima tradito e poi venduto sua figlia.

Il finto conte di Montecristo riesce poi a scoprire che Danglars, ora famoso banchiere, deve la sua fortuna all'uso di informazioni governative, ottenute grazie alla tresca di sua moglie con un parlamentare. Le stesse informazioni che poi servono a Edmond per metterlo in gravi difficoltà economiche.

A Dantès si presenta un'inaspettata possibilità per mettere ancora più in difficoltà Villefort. Valentine, la sua prima figlia, dovrebbe infatti sposare Franz d'Epinay, ma qualcuno è innamorato di lei: si tratta di Max Morrel, il figlio di quell'armatore che tanti anni prima aveva dato fiducia a Edmond, che ora è deciso ad aiutarlo.

Ogni suo piano, però, potrebbe fallire se Mercedes scoprisse la sua vera identità: il suo vecchio amore, infatti, comincia a sospettare qualcosa. Edmond deve sbrigarsi se vuole portare a compimento la propria vendetta. Così manda a chiamare un altro suo uomo fidato: il brigante Luigi Vampa dovrà fare il suo ingresso in società fingendo di essere il ricchissimo conte Spada in cerca di una moglie.

Il Conte di Montecristo: Sam Claflin in un momento della serie TV

Parole che suonano come musica alle orecchie di Danglars, che vede in un matrimonio con sua figlia Eugenie la fine di tutti i problemi finanziari. C'è però un problema: la mano della ragazza è già proessa ad Albert de Morcerf, il figlio di Fernand e Mercedes...

Nel frattempo Edmond, convincendo il vecchio Noirtier a una confessione, pone fine al fidanzamento di Valentine con Franz d'Epinay. Purtroppo per il giovane Morrel la strada verso la felicità matrimoniale è tutta in salita: la nonna di Valentine viene trovata morta nel suo letto, avvelenata. La nipote è indicata come la possibile responsabile.

Incontrata Mercedes, costretta dal marito a restituirgli i preziosi orecchini ricevuti in dono, il conte di Montecristo le lascia intendere che i sospetti sulla sua reale identità sono fondati.