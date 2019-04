Il commissario Montalbano: Un covo di vipere stasera su Rai1 in replica!

Il commissario Montalbano torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con l'episodio Un covo di vipere, secondo appuntamento con le repliche primaverili dell'amatissimo commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

La trama di Un covo di vipere ci riporta a Vigata naturalmente nel bel mezzo di un omicidio: l'imprenditore Cosimo Barletta viene ucciso da un colpo di pistola alla testa mentre sta facendo la colazione mattutina nel proprio villino al mare. Durante le indagini vengono scoperte una ventina di buste contenenti fotografie di giovani ragazze nude. La vittima era anche un noto strozzino e aveva molti nemici a Vigata. Gli esiti dell'autopsia sul cadavere sono un vero colpo di scena: Barletta in realtà è stato avvelenato. Montalbano intuisce che il crimine è stato commesso da due assassini diversi. Inizialmente le indagini si concentrano sulle ragazze ricattate, fin quando non spunta una nuova donna a cui non solo Barletta aveva donato un'ingente somma di denaro, un'abitazione ma pare fosse addirittura in procinto di modificare il proprio testamento, per destinarle tutti i propri averi.

La locandina di Il Commissario Montalbano

Insieme a Salvo Montalbano e a Luca Zingaretti trascorreremo quasi tutta la primavera: gli episodi più belli del passato, infatti, faranno compagnia al pubblico di Rai1 con le repliche, fino a mercoledì 22 maggio, sempre in prima serata.

Lunedì 1° aprila Rai1 ha mandato in onda l'episodio La giostra degli scambi che, complice un palinsesto piuttosto scarno e il fatto che si trattasse della prima replica da quel 12 febbraio 2018, giorno di originaria messa in onda, ha fatto registrare ascolti come sempre altissimi: quasi 7 milioni di spettatori.

