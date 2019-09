Il commissario Montalbano: Tocco d'artista stasera su Rai 1 in replica

Il commissario Montalbano torna eccezionalmente stasera su Rai1 con uno dei vecchi episodi in replica, Tocco d'artista.

Il commissario Montalbano torna stasera su Rai1 alle 21:25 con Tocco d'artista, uno degli episodi dedicati al commissario di Vigata in replica scelto dalla RAI per questa messa in onda eccezionale della domenica sera.

La giornata di Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) viene subito sconvolta da una notizia: Catarella gli annuncia telefonicamente di prima mattina che Alberto La Russa si è suicidato nel proprio laboratorio all'interno della sua casa, e sul luogo si trova Galluzzo. Nella stessa notte l'elettricista Ignazio Cucchiara viene trovato assassinato a Vigata, e del caso si occupa Mimì Augello, il vice di Montalbano. Parlando prima con la donna che ha trovato il cadavere, poi con la donna delle pulizie di La Russa, il commissario scopre che La Russa era rimasto invalido con una caduta da cavallo. Altre informazioni le ottiene da Filippo Alaimo, un contadino vicino di Alberto, che soffrendo d'insonnia testimonia di aver visto la notte della morte un'auto andarsene dalla casa. Una volta giunta Livia al funerale, Montalbano si rende conto che la morte non è nello stile della vittima. Dal sostituto procuratore Lo Bianco riesce a ottenere un altro giorno per le indagini; grazie a una nuova perquisizione della casa, trova un album di fotografie in cui la metà è stata strappata, oltre a una pistola e un testamento, il cui unico beneficiario è il fratello Giacomo. Dopo aver fatto analizzare il testamento da un perito calligrafico, scopre che è falso...

Tocco d'artista è diretta, come tutte le altre puntate, da Alberto Sironi, scomparso all'inizio di agosto. Sarà trasmessa su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere Tocco d'artista nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.