Il commissario Montalbano torna in TV da stasera su Rai 1 con 4 repliche: trama e cast de La vampa d'agosto

In piena stagione di programmi e fiction la RAI ha deciso di schierare Il commissario Montlbano, che torna in replica da stasera su Rai 1 in prima serata per quattro settimane (fino a domenica 4 febbraio). La novità è che l'ennesimo ciclo e riciclo di puntate questa volta è tematico, perchè la creatura più famosa di Andrea Camilleri tornerà in TV insieme alle donne che gli hanno fatto battere il cuore, e che sono riuscite a deviare per un po' l'attenzione dalla sempre amata Livia.

La vampa d'agosto: trama e cast

Si comincia oggi, domenica 14 gennaio, con La vampa d'agosto, primo episodio della stagione 7 (andata in onda nell'autunno del 2008), ispirato all'omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 2006.

A volte anche Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) si prende una vacanza. Per le sue ferie d'agosto si ritrova ospite nella villetta presa in affitto da Augello, a Montereale. Un giorno il piccolo Salvo, il figlio di Augello, sparisce. Montalbano ritrova il bambino in un appartamento nascosto sotto la villa, li però lo attende anche una terribile scoperta: un baule con dentro il corpo di Rina, una ragazza scomparsa sei anni prima. Montalbano inizia subito l'indagine, che lo porta a fare la conoscenza di Adriana, sorella gemella della vittima, che farà girare la testa anche al nostro commissario di Vigata, e che ha le sembianze di Serena Rossi.

Ne La vampa d'agosto ritorna il cast storico della serie composto da Luca Zingaretti (Salvo Montalbano), Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (l'ispettore Fazio), Angelo Russo (Catarella), Katharina Böhm (Livia, è stata lei a interpretarla fino alla stagione 8), Marcello Perracchio (il dott. Pasquano), Giovanni Visentin (il PM Tommaseo).