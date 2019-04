Il commissario Montalbano: L'odore della notte stasera su Rai1 in replica

Sesto appuntamento con il ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano: stasera su Rai1 alle 21:25 andrà in onda l'episodio L'odore della notte.

Il commissario Montalbano torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con l'episodio L'odore della notte, sesto appuntamento con le repliche primaverili dell'amatissimo commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

Al centro della trama de L'odore della notte c'è la scomparsa del ragionier Emanuele Gargano, mago della finanza, tornato da Milano nella sua Sicilia con l'intento di promuoverne il risveglio economico. Gargano sembra essere sparito nel nulla con i risparmi di centinaia di vecchietti e "picciotti" di Vigata. Le indagini del fidato collega Augello (Cesare Bocci) sembrano arenarsi, finche' Montalbano (Luca Zingaretti) fa una incredibile scoperta. Nel frattempo il commissario è alle prese anche con i tormenti sentimentali del suo vicequestore e amico Mimì, "fimminaro" convinto ma ormai prossimo alle nozze.

L'odore della notte è diretta, come tutte le altre puntate, da Alberto Sironi. L'episodio fa parte dei più belli del passato che Rai1 ha scelto per fare compagnia al pubblico della rete con le repliche, fino a mercoledì 22 maggio, sempre in prima serata.

Dove vederlo: L'odore della notte sarà trasmesso su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere L'odore della notte nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.