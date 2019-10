Il commissario Montalbano: La pista di sabbia stasera su Rai1 in replica

Il commissario Montalbano torna stasera su Rai1 alle 21:15 con l'episodio La pista di sabbia, scelto dalla RAI in questo nuovo ciclo di repliche.

Il commissario Montalbano torna stasera su Rai1 alle 21:25 con La pista di sabbia, uno degli episodi dedicati al commissario di Vigata in replica scelto dalla RAI per il consueto appuntamento del lunedì, che continua a confermarsi un toccasana per gli ascolti della rete.

Grande è la sorpresa di Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) quando un cavallo massacrato viene a morire proprio sulla spiaggia sotto casa sua. Il commissario inizia un'indagine nel mondo delle corse di cavalli, quelle eleganti organizzate dalla nobiltà, ma soprattutto quelle clandestine in mano alla mafia. Attorno a lui si muovono personaggi strani e pericolosi, ma forse il vero pericolo per Montalbano sta nell'incontro con una bella amazzone misteriosa (interpretata da Mandala Tayde). E intanto Montalbano deve tirare fuori tutta la sua astuzia per stanare i veri colpevoli e salvare il fido Galluzzo da un'accusa di omicidio.

La pista di sabbia è diretta, come tutte le altre puntate de Il Commissario Montalbano, da Alberto Sironi, scomparso all'inizio di agosto. Sarà trasmessa su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere La pista di sabbia nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.