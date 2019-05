Il commissario Montalbano: La pazienza del ragno stasera su Rai1 in replica

Il commissario Montalbano torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con l'episodio La pazienza del ragno, ottavo appuntamento con le repliche primaverili dell'amatissimo commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

La trama de La pazienza del ragno comincia su una strada appena fuori da Vigata dove viene trovato lo scooter abbandonato di una ragazza, Susanna Mistretta (Federica De Cola), che sta passando un momento difficile per via della depressione della madre, ormai in fin di vita. Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) trova nel suo fidanzato Francesco un valido aiuto per diradare le ombre su quello che da subito sembra essere uno strano rapimento. Non tutti i dettagli, però, quadrano: dopo l'invio di una foto della ragazza prigioniera, apparentemente per la richiesta di riscatto, grazie alla testimonianza di una donna costretta a prostituirsi per pagare le cure al marito disabile, Montalbano scopre che, come aveva cominciato a sospettare, in realtà non c'era mai stato un rapimento. Si è trattato solo una messinscena?

Peppino Mazzotta e Luca Zingaretti in una scena dell'episodio La pazienza del ragno de Il commissario Montalbano

La pazienza del ragno è diretta, come tutte le altre puntate, da Alberto Sironi. L'episodio fa parte dei più belli del passato che Rai1 ha scelto per fare compagnia al pubblico della rete con le repliche, fino a mercoledì 22 maggio, sempre in prima serata.

Dove vederlo: La pazienza del ragno sarà trasmesso su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere La pazienza del ragno nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.