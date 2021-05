Il commissario Montalbano: La Luna di carta stasera su Rai1

Il commissario Montalbano torna stasera su Rai1 alle 21:25 con l'episodio La Luna di carta, in onda per la prima volta nel 2008.

Il commissario Montalbano torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con La Luna di carta, ultimo episodio della stagione 7 con protagonista il commissario di Vigata, andato in onda per la prima volta nel novembre del 2008.

Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) si trova alle prese con uno spietato caso di omicidio: in una casa alla periferia di Vigata viene ritrovato il cadavere di un uomo. La vittima è Angelo Pardo, un ricercatore medico-scientifico, noto tombeur de femmes. Inizialmente, infatti, la pista seguita è quella passionale, ma per Montalbano c'è qualcosa che non quadra: con l'aiuto di Fazio e Catarella comincia a indagare nel passato dell'uomo. Il caso però si rivelerà più complicato del previsto anche perchè Salvo si ritroverà preso tra due fuochi: due donne, ognuna delle quali potrebbe essere l'assassina.

La luna di carta è diretta da Alberto Sironi. Nel cast anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marcello Perracchio e, in questa puntata, Pia Lanciotti, Francesca Chellini, Roberto Nobile, Giovanni Visentin e la partecipazione di Antonia Liskova.