Il commissario Montalbano: La giostra degli scambi stasera su Rai1 in replica!

Il commissario Montalbano torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con l'episodio La giostra degli scambi, primo appuntamento con le repliche primaverili dell'amatissimo commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

Insieme a Salvo Montalbano trascorreremo quasi tutta la primavera: gli episodi più belli del passato, infatti, faranno compagnia al pubblico di Rai1 con le repliche, a partire da oggi, 1° aprile, fino a lunedì 22 maggio, sempre in prima serata. Per questo primo appuntamento toccherà a La giostra degli scambi, andato in onda in prima visione il 12 febbraio 2018, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri e diretto da Alberto Sironi.

Il commissario Montalbano: un affascinante Luca Zingaretti nell'episodio "La giostra degli scambi"

La trama de La giostra degli scambi ci porta in un negozio di elettronica di Vigata a cui è stato dato fuoco. Ma non si tratta solo di questo: Marcello Di Carlo, il proprietario del negozio, è scomparso, di lui non c'è più alcuna traccia. È un bell'uomo Di Carlo, e anche un playboy di un certo successo, ma ha il vizio di spendere molto più di quanto riesca a guadagnare. Montalbano (Luca Zingaretti) comincia a indagare, ma il mistero di questa scomparsa pare farsi sempre più sfuggente. E poi in quei giorni sta accadendo anche qualcos'altro, qualcosa di molto strano e inquietante: un bizzarro rapitore ferma con l'inganno alcune ragazze, le cloroformizza, le sequestra per alcune ore e poi le lascia libere fuori Vigàta: non le tocca, non fa violenza su di loro, neppure le deruba... le ragioni di questi rapimenti-lampo sembrano davvero incomprensibili. Montalbano capisce che i due casi, apparentemente diversissimi, sono in realtà legati, e soprattutto si rende conto che per venire a capo di questa complessa indagine dovrà scoprire chi sia la misteriosa ultima fiamma di Di Carlo, la ragazza con cui il playboy ha trascorso una bellissima vacanza alle Canarie e che non ha presentato a nessuno dei suoi amici e conoscenti. E non dovrà solo scoprire la sua identità, ma anche dove si trovi adesso, perché non si sia presentata finora alla polizia, o se invece... non le sia successo qualcosa. In questa storia in cui le apparenze sono quanto mai ingannevoli, Montalbano, benché il baluginare delle parvenze rischi più volte di condurlo in errore, come di consueto non mancherà alla sua missione.

Dove vederlo: La giostra degli scambi sarà trasmesso in diretta su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere La giostra degli scambi nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.