Il commissario Montalbano, Il metodo Catalanotti stasera su Rai1: la trama del nuovo episodio

Il commissario Montalbano torna stasera su Rai1 alle 21:25 con Il metodo Catalanotti, il nuovo episodio tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Diretto da Alberto Sironi e Luca Zingaretti, il nuovo capitolo televisivo del commissario più amato del piccolo schermo è una produzione Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti, Nora Barbieri e Nicola Serra con Max Gusberti.

La trama de Il metodo Catalanotti ci porta ancora una volta nel bel mezzo di un misterioso omicidio.

Carmelo Catalanotti è stato assassinato con una pugnalata al petto, ma quest'ammazzatina, fosse anche solo per la strana compostezza della salma e l'assenza di sangue, presenta subito qualcosa di strano. Presto Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino, benché a suo modo equo o almeno non particolarmente esoso.

Ma Catalanotti non era solo un usuraio, era anzitutto un fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta. La Trinacriarte non è una semplice filodrammatica, buona parte dei suoi soci sono letteralmente posseduti, quando non addirittura invasati dalla passione per il teatro. Carmelo Catalanotti era il guru di questo gruppo, un guru che sapeva essere geniale, ma anche crudele e sadico. Tanto che Montalbano si rende conto che proprio nella sua concezione dell'arte tragica e del suo personalissimo e inquietante Metodo è la soluzione del mistero della sua morte.

A complicare questo già non facile caso ci si metterà l'incorreggibile Mimì Augello che, nel tentativo di sfuggire al marito cornuto della sua ennesima amante, si imbatterà in un cadavere che sorprendentemente non riuscirà più a ritrovare.

Intanto l'arrivo di una nuova e affascinante giovane collega (Greta Scarano) scuote profondamente Montalbano.

Ad affiancare Luca Zingaretti ritroveremo ancora una volta l'affiatato gruppo di attori che ha reso negli anni Montalbano un vero e proprio cult: Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti dell'agente Catarella e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l'eterna fidanzata di Salvo Montalbano.