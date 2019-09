Il commissario Montalbano: Gli arancini di Montalbano stasera su Rai1 in replica

Il commissario Montalbano torna stasera su Rai1 alle 21:25 con Gli arancini di Montalbano, uno degli episodi dedicati al commissario di Vigata in replica scelto dalla RAI per la serata del lunedì.

Nella puntata andata in onda originariamente nel 2002, Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) ha una moltitudine di inviti tra cui scegliere per il cenone di Capodanno, compreso quello della signora Adelina, che da donna delle pulizie si è trasformata in cuoca di fiducia del commissario di Vigata, specializzata in lasagne e arancini. Ma non c'è pace per Salvo, neppure nelle feste di Natale: i coniugi Pagnozzi vengono trovati morti, precipitati con l'auto da un precipizio. Il caso potrebbe essere archiviato come incidente d'auto, ma qualcosa non convince Montalbano: perchè la donna ha le unghie spezzate?

Gli arancini di Montalbano è diretta, come tutte le altre puntate de Il Commissario Montalbano, da Alberto Sironi, scomparso all'inizio di agosto. Sarà trasmessa su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere Gli arancini di Montalbano nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.